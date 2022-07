Era stato raccontato come tra i giocatori più in forma di quest'inizio di preparazione. E, che sul duro lavoro non è mai venuto meno, anche quando non richiesto, sta iniziando a raccogliere i primi frutti.Su quest'ultimo ci sono ancora diversi dubbi, ma differenti sono anche le posizioni della società rispetto a qualche settimana fa. Se al termine della scorsa annata era difatti chiusa ogni speranza di permanenza, stavolta si aprono più spiragli sulla sua permanenza.Certo, tutto cambierebbe con l'offerta giusta. Perché tante situazioni nella Juventus si riducono a questo: all'opportunità concreta di cessione. E allora, mettiamola così: Moise Kean resta velatamente sul mercato, e questo buon inizio può essere anche un'ottima vetrina per le prossime settimane, ancor più calde sul fronte mercato. Del resto, nel primo contatto tra la Juve e Rafaela Pimenta, che oltre a De Ligt gestisce anche Moise e Pellegrini, si era parlato subito di un possibile addio, anche per avere più minuti e più chance di Nazionale. La testa è quella giusta. La maglia è ancora in dubbio.