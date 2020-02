Moise Kean compie 20 anni. Attraverso il proprio profilo Twitter, la Juventus ha voluto celebrare il compleanno dell’ex bianconero con un messaggio: “Buon compleanno, Moise”. Classe 2000, l’attaccante italiano, originario della Costa d’Avorio, è cresciuto nelle giovanili della Juventus fino all’esordio in prima squadra, stupendo per la sua precocità e proiettandosi in ottica nazionale. In estate è arrivata la cessione all’Everton, per un affare da 30 milioni di euro. Tra le fila dei Toffees sta faticando ad ingranare, con 24 presenze e un solo gol all’attivo trovato sotto la guida di Carlo Ancelotti, che ha ben presente il potenziale di Kean e cercherà di valorizzarlo.