Le sirene della Premier League risuonano minacciose per la Juventus. Infatti, due giocatori bianconeri sono corteggiati dalle formazioni inglesi. Manchester United e Tottenham si sono fatti avanti per Paulo Dybala. Secondo “The Guardian”, però, l'argentino non sarebbe il solo ad essere cercato. L'Everton, infatti, si sarebbe interessato a Moise Kean e farebbe sul serio per averlo in squadra nella prossima stagione.