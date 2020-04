Kean, ma cosa combini? Moise ci è ricascato e l'Everton è nel pieno della bufera. Il Daily Star ha pubblicato alcuni screen di un gruppo privato di Snapchat : c'è l'attaccante ex Juve che partecipa a una festa casalinga. E' probabile che sia il suo appartamento, all'interno ci suono altri uomini e donne. Dal club inglese è arrivata la parola 'shock' a definire la reazione. Su Twitter, chiaramente, i commenti si sprecano. Il più facile da prevedere è anche quello più gettonato: 'No, non è diverso da Balotelli'. Nella gallery dedicata, tutte le reazioni al gesto dell'ex attaccante della Juventus. Che vede sempre più vicino un ritorno in Italia.