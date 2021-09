Com'è cambiato Moise? Ne ha parlato chi lo conosce bene, come Claudio Marchisio a Tuttosport: "Kean l'ho visto più determinato e concentrato. La mancata convocazione all'Europeo è stata una bella scoppola e il ritorno alla Juventus per lui è la grande occasione, non credo che la sciuperà. E' uno che ha fisicità e scatto, vede la porta, forse non è tanto prima punta. E' una stagione chiave per lui, conto sulla sua voglia di riscatto".