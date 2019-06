Tra i tanti incontri avvenuti in Inghilterra nelle ultime ore, Fabio Paratici ha avuto modo di registrare l’interesse dell’Everton per Moise Kean. Il club di Premier League ha sondato il terreno per l’attaccante, che rinnoverà presto il proprio contratto con la Juventus fino al 2024 con ricco adeguamento dell’ingaggio. I bianconeri, però, hanno tutta l’intenzione di puntare sul talento diciannovenne anche nella prossima stagione.