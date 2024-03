Lazio-Juve: Chiesa o Yildiz titolare?

Kean e Chiesa insieme: come è andata

In assenza dello squalificato Dusan Vlahovic, non potevano esserci dubbi: sarà Moiseil centravanti titolare dellanella sfida contro ladel sabato pre pasquale, come del resto ha confermato in conferenza stampa Massimilianoassicurando che il classe 2000 si è "rimesso a posto" fisicamente dopo i problemi che hanno fatto saltare anche il suo passaggio all'Atletico Madrid ed è pronto per un finale di stagione da protagonista, per provare a conquistarsi un posto all'Europeo. Piuttosto, il tecnico livornese non ha sciolto le riserve sul giocatore che andrà ad affiancarlo, lasciando aperto il ballottaggio tra Federicoe KenanMa come è andata quando Kean - che in stagione ha collezionato appena, senza gol nè assist, tra un infortunio e l'altro - ha giocato con uno di questi due? Considerando la sua permanenza in campo con il turco classe 2005, i conti sono presto fatti: i due hanno condiviso solo una decina di minuti nel finale dei recenti match contro Atalanta e Genoa, entrambi pareggiati dalla Juve nel pieno del periodo di "crisi" che si auspica possa terminare a breve.Maggiormente degne di analisi, invece, le presenze di Moise con il connazionale Chiesa. Stando ai dati Transfermarkt, i due azzurri hanno giocato insieme per 15 minuti (più recupero) nella partita contro ilche ha coinciso con la prima sconfitta stagionale dei bianconeri: 4-2 il risultato finale a favore dei neroverdi, con il classe 1997 in gol al 78' - dunque con Kean già in campo - prima del tracollo della Juve con la rete di Andrea Pinamonti al 78' e l'incredibile errore di Federico Gatti al 95'. I due, poi, sono stati schierati dal primo minuto nel match in trasferta contro l'terminato 0-0 e, in seguito, anche in quello contro laallo stadio Franchi, in cui sono stati entrambi sostituiti al 68': per la Vecchia Signora, in questo secondo caso, è arrivata una vittoria "di corto muso", firmata però da Fabio Miretti al 10'.Ancora, prima dello stop dovuto all'infortunio alla tibia, a Kean erano stati concessi 66 minuti contro il, in una partita che aveva visto protagonista per 81 minuti anche Chiesa ma decisa poi dalle reti di due difensori, Gleison Bremer e Daniele Rugani. Per chiudere il cerchio, i due connazionali hanno calcato il terreno di gioco insieme per un breve scampolo di tempo nella già citata sfida contro l', in cui si è visto appunto anche Yildiz.