Dopo l'esperienza con l'Europeo U21, Moise Kean ha deciso di ritornare prima dalle ferie previste per mettersi subito a disposizione della causa bianconera, come riportato da Il Corriere dello Sport. Una scelta che indirizza molto bene le volontà del giocatore, che si ​​allena duramente nonostante le voci di mercato lo spingano lontano dalla Juventus.



Arsenal, Everton, Borussia Dortmund, sono solo le pretendenti di spicco per un giocatore che ha tanto appeal, ma che non vorrebbe privarsi dell'occasione di dimostrare il suo valore con la Juventus. La posizione della società, comunque, non cambia: anche in caso di cessione, Paratici non vuole perdere di vista il giocatore e la clausola di recompra potrebbe quindi diventare conditio sine qua non di qualsiasi eventuale trattativa. Dai 40 ai 45 milioni le cifre dell'affare.