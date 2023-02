Moiseo Dusan? Massimiliano Allegri, a sorpresa, per una delle gare più importanti dell'anno ha scelto il primo, escludendo il suo 9. Perché, si sono chiesti in molti. Allegri, nel post partita ha raccontato di un Vlahovic un po' stanco e di aver pensato anche ai 120' possibili di gara. Quindi Vlahovic come la carta da giocarsi a gara in corso, diventato poi il cambio a gara quasi chiusa. Una gestione attendista, criticabile anche in una Juventus come questa, non sempre connessa, che però a Nantes dopo l'andata deve andare per vincere il prima possibile, senza pensare ai possibili supplementari. Il serbo, comunque, è entrato bene, meglio di quanto abbia fatto Kean, ma il nodo resta la sua gestione, con una domanda: