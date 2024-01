Moisepotrebbe abbandonare la Juventus nei prossimi giorni, con il Monza che sembra interessato all'attaccante azzurro per la seconda metà della stagione. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il, in cerca di rinforzi in attacco, ha messo nel mirino Kean, e la richiesta del direttore sportivo Galliani sarebbe per un prestito fino a giugno. Tuttavia, non è solo il Monza ad essere interessato al giocatore, in quanto Fiorentina e Bologna mostrano anch'esse interesse per l'ex attaccante del Paris Saint-Germain, entrambe alla ricerca di rinforzi nel reparto offensivo. La situazione di Kean sembra quindi essere oggetto di attenzione da parte di diverse squadre, con il suo possibile trasferimento che potrebbe definirsi nei prossimi giorni.