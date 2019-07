Il rinnovo del contratto è sul tavolo ormai da settimane ma il futuro di Moise Kean può essere comunque lontano dalla Juventus. Come riporta Il Corriere di Torino, i bianconeri sono pronti a far partire il calciatore per 35-40 milioni di euro, magari inserendo nell'accordo una clausola di 'recompra'. Tra i club interessati c'è l'Ajax con cui si può imbastire una trattativa separata rispetto a quella per De Ligt. I bianconeri hanno già rifiutato una proposta da 30 milioni di euro dell'Everton per l'attaccante classe 2000.