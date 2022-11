Il commento postdel giornalista Alberto, su calciomercato.com:"Quattro gol nelle ultime quattro partite, nell’ultima addirittura una doppietta. Non è Vlahovic, ma la sua prima riserva: Moise Kean. E’ soprattutto sua una vittoria che pesa nella stagione della Juventus. Poi Milik ci ha messo una pietra sopra, ma il più era fatto. Tre a zero alla Lazio, in una notte che restituisce definitivamente la Juventus alla parte alta e nobile del campionato. Kean ha segnato un gol per tempo prima di lasciare il posto a Di Maria, fra gli applausi di tutto il suo stadio. Ha dato alla Juventus il sesto successo consecutivo (senza subire gol) e quando a gennaio riprenderà il campionato, con i recuperi definitivi di Chiesa, Vlahovic e Di Maria, oltre a quello di Pogba, si dovranno fare i conti anche con la Juve, salita da metà classifica al terzo posto solitario, dopo aver scavalcato Lazio, Inter, Atalanta e Roma".