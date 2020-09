La trattativa per Moise Kean prosegue. La Juve ha scelto il suo vice in attacco, un giocatore che sarebbe utile a Pirlo, che conosce l'ambiente e che non occuperebbe posti nemmeno in lista Champions. Un'opportunità di mercato vera, da cogliere al volo, anche perché lui vorrebbe tornare a Torino. E Mino Raiola ci sta lavorando. L’Everton non farà regali, soprattutto al club che l'anno scorso lo ha venduto per 30 milioni, ma ha aperto all'idea di accettare un’operazione creativa, come un prestito seppur oneroso ma magari di lunga durata con diritto di riscatto pronto a diventare obbligo a determinate condizioni, come riporta il Corriere di Torino. E' già alla ricerca di un altro attaccante, con Ancelotti che ha dato il suo benestare.