La Juventus blinda Moise Kean. Come raccontato in questi giorni, il club bianconero ha trovato l'accordo col suo agente Mino Raiola per prolungare il contratto del giovane attaccante italiano fino a giugno 2014 con un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione. Moise, prima di firmare, ha chiesto e ottenuto delle rassicurazioni dal punto di vista dell'impiego: su questo, Sarri è stato più che d'accordo, di fatto blindando il campioncino cresciuto proprio con questi colori. Intanto, Moise si trova in questo momento nel ritiro dell'Under 21, impegnata nell'Europeo di categoria che si sta tenendo in Italia. Finora non sono arrivati gol: serviranno soprattutto i suoi nell'ultimo e decisivo impegno contro il Belgio.