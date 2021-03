C'è un attacco da completare o rifondare. L'estate in casa Juve potrebbe portare a molte modifiche al reparto offensivo bianconero. Tanto dipenderà dalla decisione di Cristiano Ronaldo, così come dal rinnovo di Paulo Dybala (anche lui ha il contratto in scadenza nel 2022), mentre su Alvaro Morata è la Juve a dover decidere se rinnovare il prestito dall’Atletico per 10 milioni di euro. Ma mai come nella prossima estate potrebbe succedere di tutto sul mercato. E così la pianificazione è partita.



I NOMI - C'è un nome che andrebbe bene in ogni caso, uno di quelli che piace a tutti: Moise Kean. Già sondato per tutta la scorsa estate, si è ritrovato con la maglia del Psg, dove è in prestito secco dall'Everton. 17 gol in 33 partite e una valutazione che è tornara a schizzare alle stelle. Come riporta Tuttosport, in attesa delle risposte interne, già da un po’ sono cominciati i primi movimenti sotto traccia per riportare in bianconero il ragazzo dei record del vivaio. L'unico problema è la valutazione, ora superiore ai 30 milioni di euro per cui è stato ceduto all’Everton e vicina a 50 milioni, perché Kean non sembra intenzionato a tornare in Inghilterra, semmai a restare in quella Parigi che lo affascina e in cui è tornato a splendere. Ma anche il mercato del Psg è ricco di nomi e quindi di incertezze. Un fatto che potrebbe far risalire la Juventus.



