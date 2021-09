Fa parte della Juventus, per la seconda volta in carriera, ormai da due settimane abbondanti. Ma è oggi, da nemmeno un'ora, che si è presentato ufficialmente ai media Moise Kean.un po' prima punta, un po' seconda. L'ideale per un sistema di gioco come quello di Max Allegri, che oscillerà tra uno schieramento e a 3 e uno a 2.Kean, infatti, può essere impiegato, e infatti è stato il sostituto di Morata per l'ultima parte di gara sia a Napoli in campionato che in Svezia in Champions. Ma nell'ottica di un tandem d'attacco puòoppure come prima punta accanto a Dybala. Duttilità futuribile, potremmo sintetizzare, quello che serve a una Juve che, con l'Allegri-bis, riparte anche dal Kean-bis.Centravanti ma non troppo. Attaccante per tutti gli usi.