È saltato definitivamente il trasferimento di Moiseall'Atletico Madrid ( QUI la ricostruzione). Nonostante il centravanti della Juve fosse già stato al Wanda Metropolitano ad assistere alla vittoria dei Colchoneros sul Valencia in Liga. Dopo le visite mediche si è stabilito che per avere Moise al 100% dopo l'infortunio alla tibia servirebbero ancora circa 3 settimane, come riferisce SkySport, la Juventus già lo aveva comunicato all'Atletico. Dopo questa notizia, il tecnicoin collaborazione con la dirigenza ha deciso di non ingaggiare Moise, di comune accordo chiaramente.