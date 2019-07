L'Arsenal all'assalto di Moise Kean. Secondo quanto riporta Tuttosport, la Juventus ha rifiutato un'offerta da 35 milioni di euro per l'attaccante classe 2000 ma i Gunners non hanno intenzione di mollare. All'orizzonte c'è pronta una nuova offerta da 40 milioni di euro ma la Juventus vuole avere la certezza di mantenere il controllo sul calciatore, anche in caso di cessione a titolo definitivo. Come accaduto qualche anno fa con Morata, infatti, i bianconeri vorrebbero inserire una clausola di recompra nell'accordo con il club inglese, clausola che però non piace all'Arsenal. RINNOVO - In tutto questo Kean deve ancora mettere la firma sul rinnovo del contratto che scade nel 2020. L'obiettivo dei bianconeri è ora quello di mettere nero su bianco un nuovo accordo fino al 2024 (con ingaggio da 2 milioni di euro a salire) e poi chiudere la cessione che porterebbe nelle casse del club una ricca plusvalenza. Il nodo recompra rischia di far saltare l'affare con l'Arsenal anche se dalla Premier resiste l'interesse dell'Everton mentre in Germania Kean piace al Borussia Dortmund.