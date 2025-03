Kean, arriva l'esito degli esami dopo il trauma cranico

Getty Images

L'attaccante Moise Kean può tornare a svolgere regolarmente la sua attività sportiva. Lo ha comunicato la Fiorentina attraverso una nota ufficiale diffusa sui propri canali: "ACF Fiorentina comunica che questa mattina il calciatore Moise Kean è stato sottoposto agli accertamenti clinici e strumentali programmati a seguito del trauma cranico subito durante la gara di campionato Hellas Verona-Fiorentina. Visti gli esiti positivi degli esami, il calciatore può riprendere la regolare attività agonistica".L'esito degli esami è stato positivo, e, grazie a ciò, Kean ha ricevuto il via libera per riprendere senza limitazioni la sua attività agonistica. Il calciatore, che aveva subito un colpo alla testa durante il match, era stato inizialmente tenuto sotto osservazione per garantire che non ci fossero conseguenze a lungo termine. Ora, con il benestare dei medici, può tornare ad allenarsi con il resto della squadra e a prepararsi per i prossimi impegni di campionato, senza dover affrontare altre restrizioni legate alla sua salute.

Questo aggiornamento rappresenta un sollievo per la Fiorentina e per i tifosi, che avevano seguito con apprensione la situazione dell'attaccante. Con il ritorno in campo di Kean, la squadra guadagna un importante tassello offensivo, pronto a dare il suo contributo nelle prossime sfide.