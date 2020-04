Moise Kean, ex giocatore della Juventus passato in estate all'Everton, è finito sotto l'occhio del ciclone per la festa organizzata in piena quarantena. La violazione delle norme previste dal lockdown inglese ha fatto scattare, oltre alle polemiche, anche le contravvenzioni, con la società di Liverpool che non ha lasciato passare l'accaduto. Infatti, come riporta il Daily Star, l'Everton ha sanzionato il giocatore con una multa di 160 mila sterline.