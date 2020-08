Non solo Dzeko e Suarez, la Juventus sta lavorando per regalare a Pirlo quel quarto attaccante che tanto è mancato quest’anno. Il primo indiziato corrisponde a Moise Kean, dalle parti di Torino non si sono scordati le sue doti da predestinato - primo classe 2000 a segnare una rete nei cinque maggiori campionati d’Europa – ne hanno perdonato le sregolatezze dovute all’età e lo vorrebbero riportare in bianconero. C’è anche la benedizione di mamma Isabelle, che si è pronunciata in favore al trasferimento sulle pagine di Tuttosport: “Chiedete al suo agente cosa farà Moise, ma se lui è contento di tornare lo sono anche io”.



L’EVERTON SI OPPONE, RAMSEY… - Ovviamente bisogna fare i conti con l’Everton, che solamente un anno fa pagò ben 27,5 milioni di euro più bonus per il suo cartellino. Il club – si legge – vorrebbe scongiurare il rischio minusvalenza, e non vorrebbero mollare il ragazzo senza aver trovato il sostituto. Nella trattativa può rientrare Ramsey, ma così facendo la Juve perderebbe i privilegi del Decreto Crescita sul suo ingaggio (il gallese dovrebbe restare in Italia per almeno due anni).



LE DUE CONDIZIONI – Per riportare Kean a Torino restano in ballo due ipotesi: la prima, un prestito biennale con obbligo di riscatto, la seconda, imbastire uno scambio che coinvolgerebbe Ramsey e altri esuberi, a patto che i nodi sopra citati vengano scelti. Parti in contatto e valutazioni in corso in casa Juve, che ha la benedizione della madre e dell’agente Mino Raiola, in più sa quanto sia importante quest’annata per Kean, al termine della quale potrebbe arrivare una chiamata della Nazionale per gli Europei.