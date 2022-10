Con quello realizzato ieri sera all'Allianz Stadium, Moiseha raggiunto quota 17 gol in Serie A, ed è proprio l'la squadra contro la quale l'attaccante dellaha segnato più reti nel massimo campionato italiano (tre). Nelle 12 partite del torneo in cui il classe 2000 è finito sul tabellino dei marcatori, inoltre, i bianconeri hanno trovato i tre punti per undici volte, con il restante match concluso sul risultato di pareggio.