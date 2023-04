Nel giorno in cui la Juventus ha ad eccezione di Chiesa l'intero reparto offensivo a disposizione, si prende la scena colui che è sempre stato dietro nelle gerarchie.Perché se è vero che i gol si pesano e non si contano, quelli dell'ex Everton sono macigni nella stagione bianconera. La doppietta con la Lazio, le reti con Empoli e Spezia,Kean può sorridere, Vlahovic meno; il serbo, entra proprio al posto dell'italiano e fatica ancora una volta con la maglia della Juve, a differenza di quanto abbia fatto nella pausa con la Serbia. "Ce n'ho tre, una partita per uno", così Massimiliano Allegri ha dribblato nel post partita sulla concorrenza tra i centravanti. Perché non si può dimenticare Milik, rientrato dopo quasi due mesiUn 'problema', quello di dover scegliere, che Allegri può in parte risolvere grazie al calendario. Altre 8 partite ad aprile, c'è spazio per tutti lì davanti, soprattutto dopo la serata di ieri.