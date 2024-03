19^ partita consecutiva senza gol per Moise, tornato titolare nel match tradopo il lungo stop dovuto all'infortunio alla tibia, che a gennaio ha fatto anche saltare il suo trasferimento all'Atletico Madrid. L'attaccante classe 2000 non è riuscito a mettere la propria firma sulla sfida, in cui ha avuto una grande occasione per mettersi in mostra in assenza dello squalificato Dusan Vlahovic. E alla luce della "striscia" citata, ora l'azzurro ha eguagliato il record negativo in bianconero di Marcelo, restando peraltro a quota zero reti in stagione.