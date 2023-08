L'interesse del Milan per Moise Kean non si è concretizzato in qualcosa di più perché la Juve non vuole cederlo, o meglio, non lo lascia partire in prestito ad una diretta concorrente. Il club bianconero potrebbe prendere in considerazione solo un'offerta a titolo definitivo e congrua rispetto a quanto l'ha pagato dall'Everton tra prestito e riscatto (oltre 30 milioni).