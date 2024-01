L'si impegnerà a versare una quota di prestito di 500.000 euro per acquisire Moise Kean dalla, lo riporta Fabrizio Romano. L'accordo prevede che l'Atlético Madrid si faccia carico del salario del giocatore, con l'affare che è in procinto di essere finalizzato nei prossimi giorni, in attesa dell'approvazione definitiva. La somma simbolica del prestito segna un passo importante verso la conclusione dell'affare, con l'Atlético che si prepara a ufficializzare l'arrivo di Kean nel prossimo futuro.