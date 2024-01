Juve, chi può salire dalla Next Gen

Laha deciso di non rientrare sul mercato per sostituire Moise Kean , secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Al contrario, alcuni giovani della Next Gen avranno l'opportunità di essere convocati in prima squadra e di rappresentare la quinta soluzione in attacco. All'Atletico Madrid, la competizione sarà intensa, ma Kean avrà l'opportunità di disputare più partite. Sarà quindi obbligato a mantenere un alto livello durante gli allenamenti, candidandosi per giocare non solo in campionato ma anche, eventualmente, in Champions League, soprattutto agli ottavi contro l'Inter. Dopo le visite mediche e i passaggi formali, l'attaccante sarà a disposizione di Simeone.Tra i calciatori candidati a conquistarsi una convocazione in prima squadra dalla Next Gen, per occupare lo slot lasciato libero da Moise, ci sono Tommaso Mancini e Marco Da Graca