Juve, chi pagherà lo stipendio di Kean?

Conto alla rovescia per il trasferimento di Moise Kean all'Atletico Madrid. L'attaccante svolgerà nei prossimi giorni le visite mediche in Spagna e inizierà la terza avventura all'estero dopo quella in Francia e in Inghilterra. La Juve ha "accettato" di lasciarlo partire per consentirgli di trovare minutaggio in vista dell'europeo.Kean si trasferirà all'Atletico in prestito secco oneroso, con il club spagnolo che verserà 500mila euro nelle casse della Juve. Il club bianconero risparmierà sull'ingaggio visto che l'intero stipendio del giocatore sarà coperto dall'Atletico Madrid.