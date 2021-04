Paulo Dybala può lasciare la Juventus a fine stagione. Questo ormai lo sappiamo. Dopo che due anni fa saltò il passaggio al Manchester United in cambio di Romelu Lukaku, la Joya ha vissuto un'annata molto felice con Sarri per poi piombare nelle difficoltà in questa stagione, difficile un po' per tutto l'ambiente Juve e in particolare per lui. Nel frattempo, arriva un altro no alla Premier League: secondo CaughtOffside Dybala ha rifiutato l'opzione Everton. Il club inglese avrebbe infatti chiesto lui come contropartita in cambio di Moise Kean.