Tra gli attaccanti seguiti con interesse dalla Juventus per la prossima stagione c'è anche Moise Kean, il classe 2000 che conosce molto bene l'ambiente di Torino per essere cresciuto in bianconero prima del trasferimento all'Everton per 30 milioni. Ma come cambierebbe la Juve con l'arrivo di Kean? Moise è cresciuto rispetto a quando era alla Juve, è diventato titolare del Psg e può fare sia la prima punta che l'attaccante esterno. Secondo La Gazzetta dello Sport, in un eventuale 4-2-3-1 della Juve, Kean potrebbe scambiarsi il ruolo di centravanti e esterno di sinistra con Cristiano Ronaldo, anche a gara in corso.