Sì, è fatta!è di nuovo un giocatore della Juventus, mancano solo le visite mediche e l'ufficialità dell'operazione. Ma con quale formula l'attaccante italiano torna in bianconero?L'operazione si è chiusa con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto condizionato alla presenza in Champions della Juventus per la seconda stagione. Il riscatto a 20 milioni scatterà nel giugno 2023 con Kean che firmerà un contratto quinquennale ed è atteso a Torino per le visite mediche di rito.