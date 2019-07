Fumata grigia, ma con l'obiettivo di tornare a parlarsi. Moise Kean all'Everton si può fare. Tra 11 giorni finisce il mercato di Premier League, quindi toccherà pure far presto. Il nodo resta il controllo bianconero in ottica futura: ecco il perché della richiesta di risentirsi, un domani, per riportare Moise a casa. No, i Toffees non ci stanno, secondo quanto appreso da Tuttosport. La Juve deve sfoltire l'attacco e deve farlo subito. Mino Raiola ha parlato con l'Everton, sa bene che ora le due squadre dovranno trovare una formula adatta, magari simile a quella utilizzata con la Sampdoria per Emil Audero. Nessun diritto di riacquisto, ma una corsia preferenziale per il futuro. Staremo a vedere...