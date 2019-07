Moise Kean è pronto a iniziare la propria avventura all'Everton, con le visite mediche di rito e la firma sul contratto per il trasferimento in Premier League. Come racconta Sky Sport, sono tre i predecessori italiani nel club inglese: Marco Materazzi, che dal Perugia sbarcò all'Everton nell'estate del 1998, Alessandro Pistone, che ai Toffees restò dal 2000 al 2007 raccogliendo 103 presenze tra tutte le competizioni, e Matteo Ferrari, che sostituisce proprio l'infortunato Pistone nella stagione 2005/06.