Moise Kean ancora nel mirino dell'Ajax. Secondo La Gazzetta dello Sport, la Juve e gli olandesi stanno valutando una seconda operazione in parallelo a quella per de Ligt, ma è tutto ancora da definire. Kean, in scadenza di contratto il 30 giugno del 2020 con la Juventus, può rinnovare e poi lasciare Torino in estate, con una clausola di recompra in favore dei bianconeri.