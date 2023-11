In merito alle scelte in attacco, Allegri in conferenza stampa ha spiegato così la panchina per Vlahovic: "La stagione è lunga, non tutti hanno sempre la stessa condizione. Faccio l’esempio di Kean, ora sta meglio di Vlahovic ma tra qualche mese starà meglio Dusan. L’importante è averli a disposizione, il campionato è lungo, quando le partite iniziano a sommarsi dobbiamo stare bene".