AL CENTRO DEL MERCATO



LA JUVE CONTA SU DI LUI

E' quasi tutto prono per quella che sarà la prima gara del girone di ritorno per la, che domani sera dovrà vedersela con il Sassuolo di Dionisi. Bianconeri che dovranno prendere in considerazione quanto avvenuto all'andata per cercare di non ripetere lo stesso errore e continuare a tenere il passo dell'Inter. Bisogna ancora capire come e con quali uomini Max Allegri deciderà scendere in campo, dato che ritorna a disposizione Federico Chiesa e, molto probabilmente si rivedrà anche Adrien Rabiot. Chi, invece, non sarà della partita è, ancora alle prese con l'infortunio che lo perseguita da più di un mese.Le sue condizioni sembrano essere migliorate, come dichiarato da Allegri nella conferenza stampa odierna : "Kean stamattina ha fatto gli esami di risonanza Kean ed è tutto appposto. Ora comincia un percorso di riatletizzazione e speriamo di riaverlo presto a disposizione".nonostante il forte interesse di almeno tre club, con lache sembra avere una corsia preferenziale rispetto a. E' sempre stato risaputo che per effettuare delle operazioni in entrata bisogna prima vendere edi una vasta lista, va però anche tenuto conto di quella che è la volontà di Massimiliano Allegri, che al momento, non sembra essere molto propenso ad una separazione.Anzi, non lo è affatto. Per capirlo basta sentire quanto ha detto sul suo conto: "Lo vedo tutti i giorni qui. E' un giocatore della Juventus.". Ulteriore dimostrazione di quanto Allegri abbia fiducia in lui e che, di conseguenza,Lunedì di vigilia e lunedì di Osservatorio Romano. Saremo in diretta oggi dallecon Marcello Chirico e Cristiano Corbo per le ultime di mercato e un ampio pre partita.