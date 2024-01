Juventus, le 5 notizie del 24 gennaio 2024

Ancora tanto mercato, tra la partenza ormai imminente di Moisee le possibili idee in entrata, il primo allenamento con la squadra di Tiagoe le ipotesi di formazione versodi Massimiliano Allegri, sempre alle prese con un paio di defezioni non indifferenti a partire da quella di Adrien. Sullo sfondo le tante reazioni al caso che ha scosso il sistema arbitrale italiano dopo la denuncia di un "noto fischietto in attività" nel corso della puntata di ieri de Le Iene. Quella di oggi, mercoledì 24 gennaio, è stata un'altra giornata ricca di notizie dentro e intorno al mondo bianconero, che come sempre vi abbiamo raccontato ora dopo ora.Scorri nella gallery per le principali notizie di giornata