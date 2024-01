Moise Kean ormai ha deciso di lasciare la Juventus. Via in prestito, senza rinnovo, perché ogni ragionamento sul futuro del contratto deve per lui essere rimandato. Allora no a tutti gli altri interessamenti che non possano portarlo all'Atletico Madrid. Cosa manca prima delle visite mediche che rumors dalla Spagna vogliono programmate già per questa settimana? Gli ultimi dettagli tra Juve e Atletico Madrid per esempio, soprattutto almeno una cessione nel reparto offensivo da parte dei colchoneros che possa fare spazio all'arrivo di Kean. Le motivazioni del suo addio sono sostanzialmente due: la possibilità per Kean di giocare potenzialmente di più rispetto a quanto gli avrebbe garantito la permanenza in una squadra come la Juventus, che comunque ne mantiene il controllo, e poi la possibilità di tornare anche in Champions League, al fianco di Alvaro Morata per sfidare l'Inter negli ottavi di finale.