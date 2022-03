Filtra ottimismo nell'ambiente bianconero dopo la bella vittoria di ieri contro la Samp. La squadra di Allegri sembra essere ritornata a pieno regime e lo si è potuto notare anche dalla crescita mentale e dalla determinazione messa in campo da tutti i giocatori, o quasi. Eccezion fatta per Rabiot e Pellegrini che, hanno lasciato parecchio a desiderare al contrario di molti altri loro compagni che invece, hanno sorpreso brillantemente.



KEAN TRAVOLGENTE - Uno di questi è stato senza il minimo dubbio Moise Kean. L'ex attaccante del Psg si è praticamente caricato tutto il reparto offensivo sulle spalle, in una serata dove le pressioni sono cominciate ancor prima di mettere piede sul terreno di gioco. La scelta di Allegri di schierare il classe 2000 al posto di Vlahovic ha inevitabilmente addossato un senso di enorme responsabilità in Kean e lui, non solo ha consolidato la fiducia del mister, ma è andato ben oltre le aspettative. Esplosivo nell'azione in cui si è procurato il calcio di rigore, lottando e abbattendo la difesa della Samp. Perfetto nel mantenere palla e far salire la squadra, così come lo è stato anche nella fase di impostazione, aprendo sulle corsie con passaggi di prima o abbassandosi per venire a ricevere e scaricare. Non solo Morata quindi, da quando Dusan Vlahovic ha fatto il suo ingresso alla Continassa sembrano essere rinati tutti, o forse avevano solo bisogno di motivazioni.