di Cristiano Corbo

Tutto torna. O forse va. La storia di Moise Kean alla Juve può prendere delle pieghe inaspettate: l'attaccante sfoglia la margherita, ma a decidere non sarà il fato: sarà lui, con il suo agente Mino Raiola pronto a consigliarlo seguendo esclusivamente i suoi interessi.



LA SITUAZIONE - Da tempo è pronto il rinnovo fino al 2024: una trattativa lunga, a tratti difficile, con le parti che si sono venute incontro sul piano economico e della fiducia. Kean non avrebbe firmato se non avesse avuto le giuste rassicurazioni dal punto di vista del minutaggio e della possibilità d'imporsi. Soprattutto con Maurizio Sarri, che di storie sui giovani da lanciare ne conserva davvero poche.



PUO' PARTIRE - Chissà se anche la scelta legata al toscano possa aver influito su quest'enorme punto interrogativo che il giocatore si porta dietro. Di sicuro, sulla possibilità che alla fine possa andare via, un ruolo decisivo l'ha avuto certamente il comportamento e le prestazioni avute in Under 21. Ha dimostrato di dover maturare ancora, ancora un po'. E Kean, che ha mezza Serie A sulle sue tracce, ma che filtra soprattutto con l'Ajax, è pronto a prendersi la sua rivincita. Juve o meno, a questo punto poco importa. Il tutto con una certezza sullo sfondo: la Juve non vuole perderlo, e se pure dovesse cederlo farà in modo di avere una clausola vantaggiosa di controriscatto.