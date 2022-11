Le parole dia Sky Sport:"L’unica cosa da fare per rispondere alle critiche è fare bene in campo. Oggi abbiamo giocato da squadra, ho fatto due gol e sono molto contento. Il mister ha esperienza, mi ha sempre dato consigli e alla fine ha avuto ragione. Alla fine l’ho ripagato sul campo. Bisogna lavorare al 100% e farsi trovare pronti quando arriva il tuo turno. All’inizio non era facile per me, mi hanno aiutato i compagni e il mister che non hanno mai smesso di credere in me. Nulla succede per caso, adesso sono pronto per fare sempre meglio".