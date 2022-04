27









Le parole di Moise Kean a Sky Sport:



"Era importante entrare e far bene, dare una mano alla squadra, cerchiamo di non mollare e prendere tutti i punti che possiamo. Abbiamo avuto difficoltà, fuori casa non è facile, abbiamo portato a casa un buon risultato. Terzo posto? Ci crediamo fino alla fine, è quello che insegna la Juventus. Coppa Italia? Una coppa da vincere, ma pensiamo alla prossima che è più importante".