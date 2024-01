Juve, parla Kean a Radio Deejay

Le parole di Moisea Radio Dejaay.19 – Il nostro numero fortunato e il numero del nostro blocco.PRIMA CALCIO O RAP - Prima il calcio e poi il rap. I goat? Nel calcio Cristiano Ronaldo e nel rap a me piace Meek Mill, ma il Goat è Tupac. Chi ascolto prima delle partite? Ho le mie playlist. Italiano ascolto Capo Plaza, RondodasosaATLETI USA E RAP - Sono più liberi di noi e possono fare più cose. Anche noi lo siamo eh, ma è un aspetto culturale.SOLDI – Sono cose diverse sport e musica. Ci sono tanti cantanti che prendono tanto.OGGI QUI COME RAPPER NON COME CALCIATORE - La maglia della Juve ce l’ho sempre nel cuore.ASTI – Città piccola, dove sono cresciuto. Sono nato a Vercelli poi mi sono trasferito ad Asti. C’è tanta gente che ha tanto talento ma non ha avuto la nostra fortuna e cerchiamo di portare la città in alto.COLLANA AL COLLO – Un po’ di più di 100 mila euro. E’ speciale, deve brillareGUSTI NELLA SQUADRA – Abbiamo gusti diversi, ma siamo un gruppo solido, a tutti i giovani piace scherzare e ci adattiamo con la musica.