Moise, a JTV, ha parlato della sfida con lo Spezia. Ecco le sue parole."Dobbiamo portare un ottimo risultato a casa, giocare in trasferta non è mai facile ma dovremo dare il massimo""È importante per me tornare al gol con la Juve, ma penso ad aiutare la squadra. Il mio lavoro è far gol giustamente, ma aiutare anche i compagni nei momenti di difficoltà. Oggi giocheremo fuori casa e serve l’aiuto di tutti".