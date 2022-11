Le parole dia Juventus Tv:LAZIO - "Una vittoria importante contro una squadra ottima, ci siamo preparati bene in settimana".DOPPIETTA - "Il primo non era facile, ho saputo piazzarla al posto giusto. Il secondo posso dire fortuna, ho comunque seguito la palla, so che Kostic ha un bel tiro"MIGLIORAMENTI - "Cerco sempre di migliorare, stare al 100% a disposizione di squadra e mister".LA SVOLTA - "Siamo un ottimo gruppo, unito, forte. Abbiamo avuto un po' di infortuni, ma nelle difficoltà si vede la squadra e ne siamo usciti bene".