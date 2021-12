Moise Kean ha commentato a JTV Juventus-Malmö 1-0:L'assist di Bernardeschi? Federico lo conosco bene, so dove può mettere il pallone da quella posizione, quindi sono andato lì e ho concluso bene. Juve in crescita? Ci fidiamo di Allegri e facciamo ciò che ci chiede, e sappiamo che così i risultati verranno! Il primato nel girone di Champions ci dà ulteriori motivazioni per lavorare al 100%"