Dopo la gara di ieri contro l'Hellas Verona Moiseha parlato a JuventusTv. Le sue parole:"Era importante aiutare la squadra a vincere, dopo la sosta, ed è andata bene. Per noi è sempre speciale giocare in casa, dobbiamo dare il massimo come abbiamo fatto questa sera. Essere vicini alla zona Champions ci carica, ma noi non pensiamo tanto ai punti, cerchiamo di vincere ogni partita e regalare gioia ai tifosi e al club".