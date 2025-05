'Kean a Firenze ha trovato il suo posto nel mondo. Prima...' il commento

58 minuti fa



David Pizarro ex centrocampista della Fiorentina è stato intervistato dal Corriere Fiorentino. Queste le sue parole sull'ex Juventus Moise Kean:



PIZARRO- "Deve capire che ha trovato il suo posto nel mondo, in altre squadre era la terza o quarta scelta. Alla Fiorentina è protagonista, sta facendo benissimo, tutti gli vogliono bene. Firenze chiede molto ma lui sta rispondendo al meglio e la continuità è una cosa importante per un giocatore perciò deve solo chiedersi cosa vuole. Certo centrare l’Europa aiuterebbe".