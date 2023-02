Le aspettative erano altre, erano quelle del baby fenomeno. Primo Duemila a esordire in serie A e poi in Champions, pure il primo a fare gol in campionato e con la maglia della Nazionale. Record tra i record per Moise Kean, che da giovanissimo sembrava davvero essere pronto a vivere una carriera da predestinato. Dopo il boom iniziale, però, il percorso si è complicato, a più riprese si è ritrovato anche protagonista di diversi episodi disciplinari che lo hanno etichettato come un bad boy magari pure più del dovuto. Resta il fatto che dopo l'esplosione in maglia Juve e un anno flop all'Everton ha poi toccato il picco di rendimento al Psg, ottenendo la seconda chiamata del club bianconero per gestire numericamente il tardivo addio di Cristiano Ronaldo. Un'operazione da 38 milioni complessivi, 7 per il prestito biennale, 28 per l'obbligo di riscatto condizionato più 3 di bonus. E pure questo biennio sta scivolando via all'insegna del vorrei ma non riesco, in quest'anna sono 7 i gol tutti segnati partendo dal primo minuto, troppe prestazioni al di sotto della sufficienza hanno però confermato una crescita ormai ferma o quasi da troppo tempo. Quale futuro per lui? Il riscatto appare una formalità proprio per i termini dell'accordo con l'Everton, che in estate non ha mai accettato di rivederli per agevolare una cessione anticipata di Kean. Il suo futuro dipenderà quindi dal futuro della Juve, offerte da 28-30 milioni in su verranno ascoltate con grande attenzione, ma dovranno convincere pure lo stesso Kean che ha già respinto gli interessamenti di Nottingham Forest e West Ham. Nel frattempo ha cambiato agente, entrando nella scuderia di Alessandro Lucci. Presto per valutare una sua permanenza, più vicina in caso di mancata Champions. Con un dato che comunque tiene Kean saldamente tra gli under 23 da tenere sotto controllo in attesa di una nuova e definitiva consacrazione: quello segnato a La Spezia è il gol numero 50 tra club e Nazionale, quando compirà 23 anni solo il 28 febbraio. E il fatto che sembrino pochi, la dice lunga sul potenziale inespresso.Questo il destino di Kean. E gli altri prestiti? Scopri tutto in gallery