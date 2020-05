L'ex centrocampista della Juventus e attuale giocatore del Pescara, Grigoris Kastanos ha rilasciato alcune dichiarazioni al Centro, raccontando il suo ritorno in campo per gli allenamenti individuali dopo la lunga quarantena a causa dell'emergenza coronavirus. Uno stop che ha coinvolto tutto il mondo dello sport in generale. Ecco le sue parole nell'intervista: "Stare due mesi da solo in casa è stato terribile. Tornare in campo mi ha fatto emozionare. È stato bello rivedere il Poggio e i compagni.Ora speriamo nella ripresa del campionato".